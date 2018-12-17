أكدت الإدارة العامة لمكافحة التطرف في رئاسة أمن الدولة، أن ترسيخ الانتماء الوطني ومحاربة الفكر المتطرف أحد المهام الرئيسية لرئاسة أمن الدولة، مشيرة إلى أنها تسهم في تحقيق هذه المهمة.

ولفتت «مكافحة التطرف» في فيديو نشر على حسابها في تويتر اليوم (الاثنين) إلى رؤيتها المتضمنة التميز العالمي والمحلي في مكافحة التطرف بكافة أشكاله وصوره وتعزيز قيم الاعتدال والوحدة الوطنية والانتماء الوطني.

وأشارت «مكافحة التطرف» إلى أن قيمها تشمل التحصين والاعتدال والانتماء الوطني، والتكامل والمسؤولية، منوهة إلى أن أهدافها الاستراتيجية تشمل وقاية المجتمع من التطرف والمهددات الفكرية ومعالجتها وتعزيز قيم الاعتدال والوحدة والانتماء الوطني، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة والاهتمام بمكافحة التطرف وإبراز جهود المملكة في مكافحة التطرف داخلياً وخارجيا