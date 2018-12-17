تمكن فريق القادسية من الفوز على أُحد صاحب الأرض والجمهور بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الاثنين) على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة في ختام لقاءات الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم القادسية أولاً بثلاثية جاءت عن طريق أبو بكر أومارو برأسية جميلة بعد متابعته لعرضية عدنان فلاتة وذلك في الدقيقة 22، وبعد عشر دقائق أضاف أحمد الزين هدفاً ثانياً بلعبة جميلة من فوق رأس الحارس المتقدم زهير لعروبي، وفي الشوط الثاني استغل بيسمارك هفوة حسين عبدالغني ليعكس الكرة لهارون كمارا الذي وضعها أرضية في المرمى الأحدي في الدقيقة 78، وفي الدقيقة 81 قلص المدافع الأحدي أدولف تيكو النتيجة بعد أن سجل الهدف الأول لفريقه برأسية بعد متابعته لعرضية حسين عبدالغني، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بثلاثة أهداف لهدف، ليرتفع رصيد القادسية للنقطة 17 وفي المركز العاشر بينما بقي أحد على نقاطه الست وفي المركز السادس عشر.