استقبل أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، بصالة الاستقبال الكبرى بقصره بمدينة سكاكا وبحضور نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، مساء اليوم (الاثنين) جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل وأعيان المنطقة، الذين قدِموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها للمواطنين.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقائدي القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه ومتابعته.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير منطقة الجوف.

حضر الاستقبال مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظوا المحافظات، ورؤساء المراكز.