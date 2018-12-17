قامت بلدية بيشة ضمن حملة غذاؤكم أمانة، بإغلاق⁩ عدد من المحلات التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وضبط مواقع مختلفة تعمل بلا تراخيص، ومنشآت مخالفة للاشتراطات التشغيلية.



وأوضح رئيس بلدية بيشة المهندس مصلح صالح العلياني بأن الجهات الرقابية بالبلدية قامت بحملات متفرقة على عدة مواقع تجارية، نتج عنها إغلاق ثلاثة محلات لمخالفتها الاشتراطات، والعمل بدون وجود التراخيص النظامية، بالإضافة إلى إشعار 15 موقعاً لعدم تجديد الرخص المهنية، كما تم ضبط 16 منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات التشغيلية، وتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.