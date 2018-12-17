دعت فرنسا اليوم (الاثنين) السلطات الإيرانية إلى توضيح ملابسات مقتل معتقل إيراني في ظروف مثيرة للجدل.وقالت وزارة الخارجية في بيان: «علمت فرنسا بقلق بوفاة وحيد صيادي نصيري في المعتقل»، وأضاف البيان أن «فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى تسليط كامل الضوء على ملابسات الوفاة التي تندرح في ظرف تضييق متزايد على الحقوقيين في ايران».وكانت السلطات الإيرانية أعلنت وفاته أمس (الأحد). وقالت إنه توفى في المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نافية اتهامات لمجموعات معارضة إيرانية في الخارج قالت إنه توفى في السجن في 12 ديسمبر إثر إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله.وتضاربت المعلومات في وسائل الإعلام الإيرانية بشأن سبب اعتقال المتوفى، فيما اعتبرت فرنسا أن نصيري كان في إضراب عن الطعام منذ 13 أكتوبر للاحتجاج على ظروف اعتقاله، وعدم احترام حقوقه.