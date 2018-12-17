اعتبر وزير الخارجية البولندي اليوم (الإثنين) أن فرنسا هي «رجل أوروبا المريض»، مشيرا إلى تحرك «السترات الصفراء» واعتداء ستراسبورغ الذي أسفر عن 5 قتلى أحدهم بولندي.



وقال ياتسيك تشابوتوفيتش لشبكة بولسات نيوز التلفزيونية، إن «فرنسا هي رجل أوروبا المريض، إنها تشد بأوروبا نحو الأسفل، في حين أن بولندا نقطة مضيئة».





ويسود الفتور العلاقات بين فرنسا وبولندا منذ وصول المحافظين في وارسو إلى السلطة في 2015، مع التخلي، من بين أمور أخرى، عن عقد لشراء مروحيات كاراكال، وخلافات في وجهات النظر حول عمل البولنديين، واستبعاد مشروع زيارة للرئيس ايمانويل ماكرون لوارسو.