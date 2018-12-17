اختتمت أمس (الأحد) مشاركة مجلس التنمية السياحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلا بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة، بملتقى ألوان السعودية 2018 بنسخته السابعة، الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برعاية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، على مدى خمسة أيام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجاري.



وشهد الجناح خلال الخمسة أيام إقبالاً جماهيريًا جماهيريا كبيرا يتقدمه أمراء ومسؤولون وشخصيات عامة ومشاهير وزوار، وحضورًا كثيفًا على مستوى الإعلاميين والفنانين والكتاب وخبراء التصوير الفوتوغرافي والمرئي والمخرجين والمهتمين بصناعة التصوير والأفلام في المملكة.



وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة المدينة المنورة بأن مشاركة مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بجناح في ملتقى ألوان في نسخته السابعة قد حقق نجاحًا كبيرًا في ظل الحضور الكبير والتفاعل على مدار أيامه المختلفة، لافتًا إلى أن الجناح سعى إلى إبراز المقومات السياحية والتراثية والطبيعية لمنطقة المدينة المنورة، وما تزخر به من تراث وموروث شعبي تؤهلها لأن تكون وجهة سياحية يقصدها السياح من داخل المملة وخارجها.