نفذ وزير الإسكان ماجد الحقيل زيارة تفقدية لعدد من مشاريع برنامج «سكني» للوحدات السكنية «تحت الإنشاء» في مدينة الرياض، وقف خلالها على سير العمل.واطلع على تفاصيل المشاريع ونسبة الإنجاز فيها، إذ شملت الجولة مشاريع «شمس الديار»، و«مرسية»، و«عمائر الجوهرة»، و«إشراق ليفينج» و«ديار سعد».والتقى خلال جولته التفقدية القائمين على هذه المشاريع والمقاولين المنفذين لها. وأكد أهمية العمل على تسليم هذه المشاريع والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها، بما يضمن تسليمها للمستفيدين خلال الفترة الزمنية المحددة التي تراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام.وأوضح وزير الإسكان أن هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي بدأ تنفيذها في مختلف مناطق المملكة تؤكد حرص الوزارة على توفير خيارات سكنية تلبي احتياج جميع المواطنين المسجلين في قوائمها، إذ تراوح أسعار الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية تحت الإنشاء بين 250 ألفا وحتى 750 ألف ريال.وبدأت جولة الوزير الحقيل بزيارة مشروع «مرسية» الذي يقام على مساحة تزيد على 2.7 مليون متر مربع، ويوفر 5590 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس وشقق، بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما زار مشروع «إشراق ليفينج» الذي يوفر 2229 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 618 ألف ريال.وتفقد مشروع «عمائر الجوهرة» التي توفر 112 وحدة سكنية من نوع شقة، كما تفقد مشروع «ديار سعد» الذي يوفر 577 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس، بأسعار تبدأ من 587 ألف ريال.واختتم زياراته بمشروع «شمس الديار» الذي يضم 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، بأسعار تبدأ من 498 ألف ريال، ويقام على مساحة إجمالية للمشروع تبلغ 343478 م2.