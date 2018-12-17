تقام مراسم تأبين في بلدة لوكربي الاسكتلندية هذا الأسبوع إحياء لذكرى مرور 30 عاما على تفجير طائرة ركاب أمريكية مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.



وانفجرت الطائرة فوق لوكربي وهي في طريقها من لندن إلى نيويورك يوم 21 ديسمبر عام 1988. وقتل كل من كان على متنها وعددهم 259 شخصا. وقتل 11 شخصا آخرين على الأرض.

وكان ذلك أعنف هجوم على الإطلاق تشهده بريطانيا.



وحكم على ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي بالسجن مدى الحياة بعد إدانته في الهجوم بالتعاون مع آخرين. وتم إطلاق سراح المقرحي بعد ذلك لإصابته بالسرطان.



وفي عام 2003 قبل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي أن تتحمل ليبيا المسؤولية عن الهجوم ودفع تعويضات لأسر الضحايا.