استقبل وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد اليوم (الاثنين)، وزير الاتصال بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة جمال كعوان، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في جمهورية مصر العربية الشقيقة مكرم محمد أحمد، ووزير الإعلام في دولة فلسطين الشقيقة الدكتور نبيل أبو ردينة، ورئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني في دولة ليبيا الشقيقة حسن فرج ونيس كلا على حدة، وذلك خلال مشاركتهم في الاحتفال الذي تقيمه وزارة الإعلام بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 / 2019.وجرى خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية بين البٌلدان الشقيقة وسبل تعزيزها وتطويرها.