التقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم (الاثنين)، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن والتأكيد على مواصلة دعم الإدارة الأمريكية لليمن وقيادته الشرعية وتفعيل جوانب التعاون بين البلدين على مختلف المستويات.من جهته، أكد السفير الأمريكي في اللقاء متانة العلاقة والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا والملفات ومنها ما يتصل بمساعي السلام، مشيداً بموقف وجهود فريق المشاورات الحكومي الذي ذهب جادًا نحو السلام وما حققه في هذا الإطار لمصلحة الشعب اليمني.وأشار تولر إلى أن الولايات المتحدة ستظل تراقب عن كثب وتدعم جهود السلام لمصلحة الشعب اليمني.