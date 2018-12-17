تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية من تحرير مواقع مهمة مطلة على الخط الدولي شمال محافظة الجوف اليمنية.وذكر موقع «سبتمبر نت» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش اليمني نفذت في المحور الشمالي للمحافظة بقيادة العميد هيكل حنتف، عملية عسكرية واسعة، تمكنت من خلالها السيطرة على ما تبقى من سلسلة "القذاميل” الجبلية، الواقعة بين محافظة الجوف وصعدة.وأسفرت العملية العسكرية عن مصرع ثمانية من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران وجرح عشرات آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.