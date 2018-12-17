أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات وتطبق أحكام الشروط الموقعة مع مورديها، وذلك ردا منها على ما وصفته بـ«توسل» فايز المالكي بالنشر الإلكتروني والإعلامي حول دعواه بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون فجأة خفض حقوقه من 12 مليون ريال إلى مليون ونصف.وقالت الهيئة في بيان لها نشرته اليوم (الاثنين): إشارة إلى المنشور عبر حساب برنامج يا هلا في تويتر ما ادعاه فايز المالكي على قناة روتانا خليجية بأن رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون فجأة خفض حقوقه من 12 مليون ريال إلى مليون ونصف، فإن الهيئة تستنكر توسل المالكي بالنشر الإلكتروني والإعلامي لمزاعمه دون أن يحترم مباشرة القضاء المختص بالنظر في هذا النزاع، ولم يكتف المالكي بتجاوز المرافعة القضائية، بل تجاهل ما أبرمه من شروط تحدد استحقاقه ولم يفصح عن تعارض مطالبته معها.وإن الهيئة لتعلن للجميع أن عقودها تخضع لأنظمة الدولة في المشتريات وتطبق أحكام الشروط الموقعة مع مورديها.وتحتفظ الهيئة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة في مادته السابعة التي تحظر الضغط على الموظف العام لإجباره على اتخاذ قرار مخالف للنظام، وذلك حماية للمال العام وحقوق منسوبيها.وتؤكد الهيئة كذلك على واجب احترام القضاء المختص، وتنوه إلى حظر التوسل بالنشر الإعلامي للتأثير على القضاء.