فيما وصف بالحكم الأقوى من نوعه في دولة الإمارات، أيدت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها أمس (الأحد)، حكم الإدانة الصادر في 17 سبتمبر الماضي، ضد أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي بتغريمه 300 ألف درهم (82.191 دولارا)، وألزمته بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط، وتحميله الرسوم القضائية، بعد ثبوت واقعة إدانته.وكان المتهم نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل إنستغرام، موجها عبارات سب وقذف لنجمة مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بـ«كشونة»، وذلك بعد تصويرها لنفسها أثناء قيادة سيارتها في السعودية، إبان السماح للنساء بالقيادة، لمشاركة نساء المملكة فرحتهن.واعتبرت الشاكية أن ما ورد على لسان المتهم أساء لها وخدش حياءها، ما أصابها بأضرار معنوية جسيمة.يذكر أن «كشونة»، هي فتاة من مشاهير وسائل التواصل في الإمارات عرفت بقيادة مركبة «بوشنب»، قد غابت تمامًا عن التفاعل مع متابعيها منذ ما يقارب الشهرين.