تستضيف العاصمة (الرياض)، أعمال الموسم الثاني من فعاليات ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك في الفترة من 3 إلى 6 من مارس القادم، بمركز الرياض الدولي للمعارض.وتمثل الشراكة الإستراتيجية بين الوزارة والملتقى امتداداً لخطوات التطوير والتواصل المستمر الذي تقوم به الوزارة مع كل المعنيين في قطاعات الاستقدام والموارد البشرية والقوى العاملة في المملكة، في ضوء التطورات المستمرة التي يشهدها القطاع، إذ تشارك في الملتقى كبريات الشركات الوطنية والدولية، إضافة إلى مشاركات دولية متنوعة.وأوضح وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي أن الشراكة الإستراتيجية للوزارة مع الملتقى تأتي امتداداً للتجربة السابقة التي كانت في الموسم الماضي، وتعكس توجهات الوزارة في بناء تواصل فعّال مع الجمهور ومع الكيانات الاستثمارية المعنية بالقطاع من شركات ومكاتب استقدام، إضافة إلى تعريف الجمهور بأبرز وأهم الخطوات والتطورات التي يشهدها القطاع وما تحقق من رفع لمستويات الأداء بما ينعكس على المستفيد الأخير سواء في قطاع الأفراد أو الشركات.