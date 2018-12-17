تحتفل المندوبية الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى منظمة «اليونيسكو» يوم غد (الثلاثاء) بيوم اللغة العربية.ويشمل برنامج الاحتفال كلمات افتتاحية في بداية الجلسات لمساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع الشؤون الإنسانية والاجتماعية ندى الشايف والمندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكوالدكتور إبراهيم البلوي والمدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية الدكتور صالح الخليفي.ويشمل البرنامج جلستين الأولى برئاسة ممثلة لبنان لدى المنظمة سحر بعاصيري ومشاركة الدكتورة زينب الخضيري وسارة ضاهر ودومنيك دي كارليس ونعمة خلاوي الطائي بينما يرأس الجلسة ممثل دولة الامارات لدى المنظمة عبد الله وبمشاركة الدكتور عبد الله الناصر وفيصل بن معيقل وغادة والي.أما الجلسة الثالثة والأخيرة فيرأسها الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا الدكتور عبد العزيز المقوشي وبمشاركة فاطمة العلياني ومنار العميري وسامي المبارك وستقام أيضًا عدة ندوات وورشات عمل وتسليم جائزة الالكسو – الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية بالإضافة إلى حفل موسيقي يحيه الفنان السعودي عائض يوسف.ودعت المندوبية نخبة من الباحثين والكتاب والإعلاميين العرب والأجانب للمشاركة في هذا الاحتفال الذي أصبح تقليداً سنوياً ويحمل الاحتفال هذه السنة عنواناً لافتاً هو «اللغة العربية والشباب»، ويشمل برنامج احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية عدة فعاليات أخرى بمشاركة معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية باريس، وصحيفة لوموند، باعتبار العربية أحد أهم أركان التنوع الثقافي للبشرية، و18 ديسمبر هو اليوم الذي اتخذت فيه الأمم المتحدة عام 1973 قرارها التاريخي، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.تسلط الفعاليات الضوء على العلاقة الوثيقة بين اللغة العربية، وقضايا الهوية، ووسائل التواصل الاجتماعي والفنون، وذلك بمشاركة مجموعة من الخبراء والأكاديميين والفنانين وممثلين عن المؤسسات المختصة.وبهذه المناسبة، أكدت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، أن اليوم العالمي للعربية يتيح فرصة للتنويه بالمساهمات العظيمة لهذه اللغة في الحضارة البشرية، لا سيما من خلال الفنون والآداب والهندسة المعمارية والخطوط الفريدة. فكانت اللغة العربية، وما زالت، سبيلا لنقل المعارف في مختلف ميادين العلم والمعرفة، ومنها الطب والرياضيات والفلسفة والتاريخ وعلم الفلك.