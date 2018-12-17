وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، اتفاقية مع مؤسسة البريد السعودي تقوم بموجبها «مؤسسة البريد» بتشغيل خدمات نقل الأمتعة الزائدة لركاب قطار الحرمين السريع بين محطات قطار الحرمين.وجرت مراسم الاتفاقية التي تمت اليوم الأثنين في محطة «سار» للركاب بالرياض، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحه، والدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام، والمشرف العام على المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ورئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» الدكتور بشار بن خالد المالك.ووقع الاتفاقية، الدكتور رميح الرميح ممثلاً لقطار الحرمين، كما وقعها من جانب «البريد» المهندس محمد العبدالجبار.وبهذه المناسبة، اكّد الدكتور الرميح أن الاتفاقية ستفسح المجال للمسافرين عبر قطار الحرمين السريع وغير المسافرين بنقل أمتعتهم من مكاتب البريد بمحطات الركاب سواء في مكة المكرمة، جدة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، موضحاً أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة تقديم «البريد» السعودي العرض الأنسب في المنافسة التي تم طرحها لتقديم خدمات نقل الامتعة الزائدة لركاب قطار الحرمين السريع بين محطات قطار الحرمين.بدوره، قال المهندس العبدالجبار إن مؤسسة البريد السعودي تفخر بالشراكة مع قطار الحرمين السريع لتقديم خدمة نقل الأمتعة لركاب القطار ومرتادي المحطات وتسعى لتوفير الخدمات المطلوبة بموجب الاتفاقية وفق أفضل المستويات لتواكب تطلعات إدارة قطار الحرمين لتقديم تجربة مميزة لركاب القطار، مؤكداً أن فوز المؤسسة بهذه الاتفاقية المهمة رغم المنافسة القوية يعكس التطور الذي تعيشه المؤسسة في ظل رؤية المملكة 2030.يذكر أن مؤسسة البريد السعودي تقدمت بالعرض الفائز في المنافسة التي تم طرحها من قبل قطار الحرمين السريع، وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة خمس سنوات، ستتولى مؤسسة البريد السعودي تشغيل خدمات نقل الأمتعة الزائدة لمسافري قطار الحرمين السريع حسب شروط المنافسة على ان يكون موعد تقديم الخدمة بعد شهرين من توقيع العقد النهائي.