استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، سفير الهند لدى المملكة أحمد جاويد، والوفد المرافق معه، بمناسبة زيارة السفينة الحربية من نوع (ICGS VIKRAM) التابعة لوزارة الدفاع الهندية ورسوها في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.ورحب الأمير سعود بن نايف في بداية اللقاء بالسفير الهندي وقائد السفينة والمساعدين، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، بين المملكة والهند، متمنيا التوفيق للسفير الهندي والتقدم والازدهار للهند.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته عبر السفير الهندي، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.