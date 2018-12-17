بمشاركة تسعة استشاريين وخبراء سعوديين في إدارة المشاريع تنطلق غدا (الثلاثاء) مؤتمر إدارة المشاريع الذي ينظمه فرع معهد إدارة المشاريع بالمملكة العربية السعودية PMI-KSA في الرياض.وسيشارك في المؤتمر كلا من رئيس مكتب إدارة المشاريع في وزارة المالية المهندس توفيق القبساني ولديه خبره لأكثر من ٣٨ عاما في إدارة مشاريع النفط والغاز، كما شغل بالسابق العديد من المناصب القيادية في شركة أرامكو السعودية كما يتحدث ممثل مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة التابع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس عاصم القاضي عن عملية تقديم العطاءات للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، فيما سيتحدث القيادي التنفيذي في شركة سابك الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ عن مشاريع سابك العملاقة والقصص الملهمة للتحديات وتطلعات المستقبل، فيما يتحدث مدير عام مكتب إدارة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تركي النمر عن الإعداد الصحيح لمكتب إدارة المشاريع ودوره في تلبية تحقيق احتياجات العمل وتحقيق الرؤية، أيضاً مدير مكتب إدارة المشاريع في مجلس الوزراء ناصر المحميد عن أثر استثمارات إدارة المشاريع، فيما ستتحدث الدكتورة تغريد السراج وهي استشارية في مجال التعليم وريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والنظام التعليمي الياباني. وهي أول امرأة سعودية تعمل وتحتل منصبين في جامعة كاليفورنيا، حيث ستتحدث عن برامج ريادة الأعمال وبناء القدرات وأهميته لتحقيق رؤية 2030 وكما سيتحدث المدير التنفيذي لقطاع الأعمال ومركز برنامج جودة الحياة الدكتور إبراهيم شيره عن النهج الصحيح لتطوير الصفقات الناجحة وتعادل القوة الشرائية مع الحد الأدنى من المخاطر بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع العام، وكما سيتحدث في المؤتمر المهندس صالح الوادعي من شركة أرامكو السعودية ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 36 متحدثا وخبيرا واستشاريا عالميا ومحليا يناقشون أخر المستجدات العالمية في إدارة المشاريع وذلك خلال فعاليات وأوضحت رئيسة فرع الجمعية المهندس نبيلة التونسي أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة الموضوعات التي تتوافق مع التطلعات الحديثة التي تسعى لها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية كمشروع نيوم و مشروع القدية و مشروع البحر الأحمر و مشروع أمالا وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الكبرى. وقالت التونسي أن المؤتمر سوف يناقش أخر المستجدات من خلال ثلاث مسارات رئيسية وهي: إدارة المشاريع الفعالة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وإدارة المشاريع التجديدية ومشاريع المياه الذكية، إضافة إلى أربع ورش عمل: هي فن القيادة للمرأة المحترفة ضمن رؤية 2030. وإدارة المشاريع الحديثة باستخدام تحليلات الأعمال والبيانات الكبيرة. واستراتيجية تطوير المشاريع للاستثمارات الجديدة بالتوافق مع تحديات ومبادرات رؤية 2030. و إدارة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بفعالية.