أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الاثنين) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في محافظة جدة بحق المدعو لال جيهان خيال مت خان (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر.وأوضحت وزارة الداخلية في البيان أنه تم القبض على الجاني عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.وتم تنفيذ حُكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.