وقع أمين الطائف المهندس محمد آل هميل في مكتبه بالنسيم مع رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله الجعيد اتفاقية المبادرة التطوعية «تصويب» في تعاون مشترك بين النادي والأمانة، وقد تزامن ذلك مع اليوم العالمي للغة العربية 2018 الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام.



وتهدف المبادرة إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وبث الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية السليمة، والقضاء على ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية في لوحات المتاجر واللوحات الإعلانية والإعلامية للمنشآت الحكومية والخاصة، وتستمر المبادرة عاماً كاملاً.



وأوضح أمين الطائف أن المبادرة التطوعية ستنفذ بالتعاون مع النادي الأدبي، ومن خلال مشاركة جميع سكان الطائف من المواطنين والمقيمين، حيث سيقوم النادي بإنشاء بوابة خاصة لاستقبال الأخطاء اللغوية والإملائية، كما ستكون هناك لجنة مختصة لفحص العبارات المدونة باللوحات وتحديد الأخطاء وتصويبها، كما ستكلف أمانة الطائف أصحاب اللوحات التي تحتوي على أخطاء بتصحيحها، وأشاد بهذه الخطوة التي سيكون لها آثار إيجابية سريعة للقضاء على الأخطاء اللغوية والنحوية في اللوحات.



من جهته، أشار رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي الجعيد إلى أن المبادرة تعد وجها من أوجه التعاون بين النادي وشركائه، وتهدف إلى توعية أصحاب المتاجر والمحلات المختلفة بالاعتناء باللغة العربية والحفاظ عليها من الأخطاء اللغوية، إنفاذا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، وتجنب تكرار الملاحظات اللغوية في اللوحات الجديدة، واتباع آلية لتصحيح الأخطاء قبل اعتماد اللوحات وتركيبها، وتشمل كافة الأنشطة التجارية واللوحات الإعلانية وأسماء الإدارات الحكومية.