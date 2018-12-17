في رسالة صوتية بمناسبة بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام الدراسي 1440/1439، حث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك الدكتور إبراهيم العُمري الطلاب الطالبات على التمسك بالعبادات وحسن الاستذكار، شاكراً الله عز وجل على ما تنعم به هذه البلاد من أمن وأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، مشيداً بحثِّ أمير المنطقة للطلاب والطالبات على التحصيل الدراسي، وبحرص وزير التعليم ونائبه.



وحذر العمري الطلاب والطالبات من مغبة الانجراف وراء الأوهام الكاذبة التي يروج لها أصحاب المنبهات وما بها من أضرار مؤثرة على صحة الأبدان والعقول.



وحفز مدير التعليم الجميع على الجد والاجتهاد بصفتهم مستقبل الوطن وطموحه وصنّاع ازدهاره، مقدماً شكره في رسالته إلى جميع الزملاء والزميلات في المدارس وفي الإدارة وفي مكاتب التعليم في المحافظات على ما يقدمونه في هذه الأيام لخدمة أبنائهم الطلاب وبناتهم الطالبات، كما شكر رجال الأمن الذين يسهرون على أمن الوطن والمواطنين.