انطلقت في قاعة قصر شبرا التاريخي بالطائف فعاليات دورة تأهيل المرشدين السياحيين التي ينظمها المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بمشاركة 23 متدربا ومتدربة للحصول على تراخيص الإرشاد السياحي.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن البرنامج التدريبي يستمر حتى يوم الخميس القادم ولمدة خمسة أيام، وسيتعرف الملتحقون بالدورة على أنواع التراخيص المهنية للإرشاد السياحي، وتطرق إلى محاور نظرية رئيسة ومن أهمها فهم وظيفة المرشد السياحي كأحد أهم أدوات العمل السياحي الحديث، وذلك لتسهيل حصول السائح على كافة المعلومات عن الوجهات السياحية والمعالم والعادات والتقاليد وخلافه.

وأشار إلى أن البرنامج يدرب المشاركين تطبيقيا على كيفية قيادة الرحلة السياحية، وسبل التخطيط للرحلة، ومراحل الإعداد والتوثيق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن مركز «تكامل» يحرص في دعم الجانب النظري بجانب تطبيقي عن الإرشاد السياحي، بما يعزز مهارات المرشد السياحي في التعامل الايجابي مع السياح والزوار، ويرسم صورة شاملة عن البلد لدى مختلف السياح لدعم جوانب تنمية السياحة المحلية.