ينظم النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء يوم الأربعاء القادم ندوةً بعنوان "اللغة والشباب" وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 2018.

وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله الجعيد أن الندوة التي يشارك فيها الأستاذ بجامعة أم القرى الدكتور عبدالله الزهراني ويديرها خلف بن سعد تأتي ضمن أنشطة جماعة فرقد الإبداعية بالنادي، وسوف يقام معرض فني مصاحب لعدد من الفنانين والفنانات من أبناء محافظة الطائف تحت إشراف الفنانة التشكيلية هبه الوقداني وعلى مدى أسبوع كامل.

ودعا الجعيد المثقفين والمثقفات ومحبي اللغة العربية لحضور الندوة والمعرض وبقية الفعاليات التي ستقام بمقر النادي في الفيصلية وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع وسيتم الإعلان عنها تباعا.