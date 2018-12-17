كشفت مؤسسة مور ستيفنز للمحاسبات اليوم (الاثنين) إن أكثر من ألف مطعم أفلس في بريطانيا خلال هذا العام حتى شهر سبتمبر، بزيادة نسبتها 24 في المئة عن الاثني عشر شهرا السابقة، مع مواجهة هذه الصناعة طاقة مفرطة في الوقت الذي تباطأ فيه انفاق المستهلكين.وأغلقت سلسلة مطاعم مثل كارلوتشيوز وبريزو وجيميز إيطاليان وسترادا منافذ في العام الماضي، وليس هناك علامات تذكر على أي زيادة في الطلب.وقال جيريمي ويلمونت رئيس إعادة الهيكلة والإفلاس في مؤسسة مور سيتفنز في بيان: "إن إغلاق قطاع المطاعم أصبح متفشيا الآن..التأثير واضح في كل الشوارع الرئيسية تقريبا بالبلدات أو المدن الرئيسية".وقالت مور ستيفنز إن 1219 مطعما أغلق في شتى أنحاء بريطانيا، فيما بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018 بزيادة عن 985 مطعما قبل عام. وقال ويلمونت «بعد الغموض المتعلق بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة يبدو أن المستهلكين يشدون الحزام».