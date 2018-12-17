فازت الفلبينية كاتريونا جراي بلقب ملكة جمال الكون اليوم (الاثنين)، لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.وفازت جراي الفلبينية الاسترالية التي يبلغ عمرها 24 عاما باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك، وقالت جراي التي كانت ترتدي فستانا باللونين الأحمر والبرتقالي: «قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان.. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط».وحصلت تامارين جرين (24 عاما) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون، ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.