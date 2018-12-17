وقع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش المؤتمر السعودي للشبكات الكهربائية الذكية الذي اختتم فعالياته في جدة أخيرا، وذلك لتعزيز الشراكة البحثية في قطاع الطاقة الكهربائية وتطوير البحوث المؤثرة في تحسين فعالية أسواق الكهرباء في دول مجلس التعاون.وسيشمل التعاون المشترك عمل بحوث وندوات ودراسات في مجال تطوير وإقامة سوق خليجية مشتركة للطاقة الكهربائية.وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من مدير الإعلام والتواصل في «كابسارك» سعد القرني، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي المهندس أحمد الإبراهيم إلى القيام بأبحاث مشتركة تقوم على تحليل العوامل الرئيسية المؤثرة على تكامل سوق الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع المقترحات والرؤى لتطوير السياسات والإجراءات التي تساعد على نمو سوق تداول الطاقة الكهربائية، وذلك لزيادة استمرار الطلب على الكهرباء في منطقتي دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وأوضح القرني أهمية الشراكة مع هيئة الربط الكهربائي التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وإستراتيجية المركز في توسيع الشراكات مع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطاقة، مبيناً أن هذا التعاون البحثي سيعمل على تسهيل واستمرار التكامل في سوق الكهرباء الإقليمية ودعم صنّاع القرار في مواجهة التحديات واستغلال الفرص الكامنة في هذا القطاع الحيوي.