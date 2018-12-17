أصدرت لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء 83 قرارا بفرض غرامات مالية على عدد من المخالفين للنظام أو اللائحة، ليصل بذلك إجمالي المخالفات المصدرة حتى الآن 101 مخالفة.وحسبما أورد الحساب الرسمي لنظام رسوم الأراضي البيضاء على «تويتر»، فإنه جار العمل على ما تبقى من مخالفات.وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أنها ستفرض غرامات مالية على مخالفي أحكام نظام الأراضي البيضاء، بحيث لا تزيد الغرامة على مقدار الرسم المستحق على أرض المخالف للنظام، ولا يخل ذلك بإلزامه سداد الرسم المستحق.وفي سياق متصل، وقع برنامج «سكني»، بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل أمس الأول (السبت)، عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، لتنفيذ وبناء 6089 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقة، ، وأعلن خلاله عن اختتام المرحلة الثانية للعام الحالي 2018 بتوفير 300 ألف خيار سكني وتمويلي.وتستهدف الاتفاقيات الموقعة 7 مناطق لإنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، إذ شملت التوقيع مع شركة «دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري»، وذلك لتنفيذ 116 وحدة سكنية، ومشروع «تكاتف» في مكة المكرمة، إذ يوفر الأول 115 وحدة سكنية من نوع فيلا، فيما يوفر الآخر 250 وحدة سكنية من نوع تاون هاوس.وفي سياق متصل، استهدف برنامج «شراكات» عبر مشاركته في مؤتمر الإسكان العربي الخامس بمملكة البحرين أخيرا، تحت عنوان «دور القطاع العام المستقبلي في السكن الاجتماعي»، برعاية وزارة اﻹﺳﻜﺎن البحرينية، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻹﺳﻜﺎن واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ اﻟﻌﺮب اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، تحفيز المستثمرين الخليجيين والعرب على الدخول لسوق البناء السعودي، الذي يشهد ارتفاعا في معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وذلك في إطار التحول الإستراتيجي لوزارة الإسكان من المطور والمنفذ إلى المحفز والمراقب، تماشيا مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وبناء شراكة فعالة لتوفير حلول ومنتجات سكنية تتوافق مع احتياجات ومتطلبات المواطنين وبأسعار تنافسية مدعومة، ترفع نسبة التملك إلى 60% في 2020، وإلى 70% في 2030.وعزز برنامج «شراكات» من حضوره في الحدث الإسكاني المهم، من خلال مشاركته في المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي ضم أبرز وأكبر الشركات الخليجية والعربية في مجال التطوير العقاري والمقاولات، التي استعرضت نماذج من تجارب الإسكان الناجحة.