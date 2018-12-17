248 يوما عاشها أنصار الاتحاد دون تذوق طعم الفوز على مستوى الدوري السعودي، حتى حققوا الفوز أخيرا على فريق الباطن بحفر الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الثالثة عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وكان آخر فور حققه العميد على مستوى بطولة الدوري بملعبه بالجوهرة على الاتفاق 4/‏‏2 في الجولة الخامسة والعشرين من دوري الموسم الماضي.وخاض الاتحاد بعدها 13 جولة لم يتذوق فيها طعم الفوز، حيث خسر 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات فقط.فيما يعتبر فوز الاتحاد على الباطن هو الأول خارج أرضه على مستوى بطولة الدوري بعد 314 يوما فشل خلالها من تحقيق أي فوز، إذ كان آخر فوز له خارج الأرض الموسم الماضي على أحد بملعبه بالمدينة المنورة بهدف نظيف، كما هو الانتصار له خارج أرضه في جميع المسابقات بعد 253 يوما، إذ كان آخر فوز له على الباطن أيضا على ملعبه بحفر الباطن في نصف نهائي كأس الملك بـ 6/‏‏2.ويعد فوز المونديالي هو الأول بعد 212 يوما في جميع المسابقات بعد تحقيقه الانتصار على الفيصلي في نهائي كأس الملك 3/‏‏1.وفيما يعتبر دفاع الاتحاد هو الأضعف على مستوى الدوري بعد أن اهتزت شباكه 29 مرة في 13 جولة؛ إلا أن هجومه سجل 16 هدفا.وفشل العميد في الحفاظ على شباكه نظيفة بعد أن تلقى هدفا من الباطن في الوقت بدل الضائع، ولَم يسجل في أي مباراة باستثناء مباراة الوصل في إياب البطولة العربية التي انتهت سلبية النتيجة.وكان الاتحاد قد سجل أسوأ انطلاقة له بتاريخه وتاريخ الأندية الجماهيرية بعد أن جمع 6 نقاط في 13 جولة من فوز وثلاثة تعادلات وتسع خسائر وضعته في المركز قبل الأخير بعد أن بقي أسيرا للمركز الأخير في 8 جولات متتالية بفارق الأهداف عن أحد بعد أن تساوى معه بالنقاط.