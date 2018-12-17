فيما عجز مدرب المنتخب السعودي الأول الأرجنتيني بيتزي عن إيجاد رأس حربة صريح يعتمد عليه في خط الهجوم منذ تسلمه زمام تدريب الأخضر مطلع العام الميلادي الحالي، نجح مهاجم فريق الحزم محمد الصيعري في خطف الأنظار بقوة أخيرا، خصوصا بعد المستويات الفنية المميزة التي قدمها مع فريقه، وتسجيله 8 أهداف في دوري المحترفين، قادته لدخول السباق على لقب هداف الدوري للموسم الحالي، الذي يتربع على صدارته المحترفان الأجنبيان التعاوني تاومبا، والهلالي غوميز برصيد 11 هدفا لكل منهما.ولم يجد صاحب الـ25 عاما نفسه في تجاربه الاحترافية السابقة مع أندية الاتحاد، وهجر، والتعاون، والاتفاق الذي أعاره لنادي الحزم، ليستغل من خلاله الفرصة جيدا ويثبت حسه التهديفي، ليصبح من أفضل المهاجمين السعوديين في دوري الموسم الحالي.وفي ظل هذا التألق والمستويات التي يقدمها اللاعب يوما بعد يوم، أصبح من ضمن الأسماء التي ستدخل معسكر المنتخب الوطني السبت القادم، استعدادا للمرحلة النهائية من كأس أمم آسيا، التي ستنطلق في الـ5 من شهر يناير القادم في الإمارات، التي يطمح من خلالها الأخضر للمنافسة على اللقب، وحصد الكأس الآسيوية والتربع على عرش القارة الصفراء.