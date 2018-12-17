شهدت الجولة الـ13 من دوري المحترفين خسارة المتصدر وصاحب المركز الـ3 بشكل مفاجئ، مما أذاب الفارق النقطي الكبير بين أصحاب المراكز الـ4 الأوائل بالدوري.وحقق الحزم فوزا تاريخيا هو الأول له في دوري المحترفين على الهلال بهدفين مقابل هدف، على ملعب جامعة الملك سعود، ليلحق بالزعيم الخسارة الأولى في دوري هذا الموسم. وتعد هذه الخسارة الثانية له على ملعبه «محيط الرعب» منذ بدء اللعب عليه منتصف الموسم الماضي، بعد أن تلقى خسارة على يد الزمالك المصري في نهائي كأس السوبر السعودي المصري. وهذه الهزيمة الأولى للهلال في الدوري بعد 276 يوما، إذ كانت آخر خسارة له الموسم الماضي في الجولة الـ24 أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف.وهي الهزيمة الأولى للهلال على أرضه في الدوري منذ خسارته أمام الاتحاد بهدفين نظيفين على استاد الملك فهد الدولي قبل موسمين.في المقابل، عاد الشباب ليحقق ثاني فوز على الأهلي بملعب الجوهرة بعد 4 سنوات و7 أشهر ونصف، أي قبل 1664 يوما، بعد أن انتصر في افتتاح ملعب الجوهرة في نهائي كأس الملك بثلاثية نظيفة، وهو الفوز الأول للشباب على الأهلي بعد غياب دام 807 أيام، عندما انتصر بـ3 أهداف مقابل هدفين على استاد الملك فهد الدولي قبل موسمين.