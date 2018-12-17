يستضيف فريق أحد نظيره القادسية، وذلك على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة، عند الساعة 6:20 مساء، في آخر لقاءات الجولة الـ13 من دوري المحترفين.ويدخل فريق أحد اللقاء محتلا المركز الـ16، برصيد 6 نقاط، حصدها من فوز و3 تعادلات و8 هزائم. ويسعى الفريق لحصد نقاط المباراة والهروب من مراكز المؤخرة، مستفيدا من عاملي الأرض والجمهور، إذ قدم الفريق مستوى جيدا في لقائه الأخير أمام الهلال رغم خسارته بهدف دون مقابل.فيما يدخل القادسية اللقاء محتلا المركز الـ10 برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين و6 هزائم. ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية، إذ حقق 3 انتصارات وتعادل وحيد في آخر 4 جولات خاضها في الدوري.