قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز العزاء والمواساة في وفاة سلمان بن غصاب المنديل (رحمه الله)، للأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيد.وأعرب الأمير فيصل بن بندر، لدى زيارته مقر العزاء في الرياض أمس، عن عميق حزنه، سائلا الله العلي القدير أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه، أعرب الأمير مشعل بن سلطان وأبناء الفقيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير الرياض على تعازيه ومواساته، داعيا الله العلي القدير أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها.