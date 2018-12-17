كرم المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري سائق الحافلة المدرسية بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم الثانية بتبوك عويض بن حسين العطوي، وذلك عقب تمكنه من إنقاذ طفل من الدهس.وأثنى مدير التعليم على موقف العطوي البطولي وتفانيه في إنقاذ حياة الطفل من الدهس، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على أبناء هذا الوطن الكريم.من جانبه، عبر العطوي عن اعتزازه بهذا التكريم، مبيناً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي يحث عليه ديننا الإسلامي، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.