اطمأنت لجنة من إدارة الشؤون المدنية بقوة جازان على الجرحى والمصابين من جيش الشرعية اليمنية المنومين بمستشفى صامطة العام. وتقدم اللجنة في زيارتها ضابط الشؤون المدنية الرائد إبراهيم محمد دقدقي، ومندوب شرطة جازان بالشؤون المدنية الرائد عبده عثمان عواجي، ومندوب الشؤون الصحية بقوة جازان مفرح السبعي، ومندوبا الشؤون المدنية الفني منير محمد رفاعي وعبده دغريري.ووزعت الهدايا والورود على المصابين، متمنين لهم الشفاء العاجل.وكان في استقبال أعضاء اللجنة لدى وصولهم مدير مستشفى صامطة العام عبدالله بن أحمد عريشي.