تبرع 370 موظفاً في الشركة السعودية للكهرباء بالدم في حملة نظمتها دائرة المسؤولية الاجتماعية في الشركة.ونظمت الحملة الكبرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وأكملت نشاطها الأسبوع الماضي، وشملت الحملة 5 مواقع تابعة للشركة، من بينها 4 محطات توليد في مدينة الرياض، وهي «السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة»، إضافة إلى مبنى إدارة كهرباء الطائف. وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج المستمرة، التي تنظمها دائرة المسؤولية الاجتماعية في «السعودية للكهرباء»، وتساعد موظفي الشركة على المساهمة في توفير الكميات التي تحتاج إليها بنوك الدم، وتلبية احتياجات المرضى في عدد من مستشفيات المملكة، وهي نتاج للتعاون بين دائرة المسؤولية الاجتماعية والخدمات الصحية في الشركة، بالتنسيق مع عدد من المستشفيات.