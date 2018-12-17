يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الخميس القادم، حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة «الجنادرية»، في دورته الثالثة والثلاثين الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، تحت عنوان «وفاء وولاء»، والمتضمن سباق الهجن السنوي الكبير، كما يُشرّف - أيده الله - الحفل الخطابي والفني للمهرجان.أعلن ذلك وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية بالرياض أمس (الأحد)، حيث سلط وزير الحرس الوطني الضوء على أبرز فعاليات وبرامج المهرجان، وذلك بحضور المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي للشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا في المملكة أغوس أبي جبريل، ورئيس وكالة الأنباء السعودية عبدالله الحسين.وأشار وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عياف إلى أن مهرجان الجنادرية الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه ـ يوم الخميس القادم، يحمل هذا العام شعار «وفاء وولاء»، وتبدأ فعاليات المهرجان كالمعتاد بسباق الهجن السنوي الكبير النواة الأولى لهذا المحفل الوطني، كما سيشرف ـ أيده الله ـ وضيوف المهرجان الحفل الخطابي والفني مساء اليوم نفسه والذي سيتضمن أوبريت «تدلل يا وطن»، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات السعودية نظير إسهامها ومنجزاتها وخدمتها للوطن في مجالات عدة، لتنطلق بعد ذلك فعاليات المهرجان المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي على مدى ثلاثة أسابيع، كما يشرَّف المهرجان باستقبال خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله ـ ضيوف المهرجان يوم الأحد القادم ـ بمشيئة الله، وسيشمل - أيده الله ـ برعايته الكريمة حفل العرضة السعودية الذي يُقام في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم، كإحدى السمات الأصيلة والعريقة لمهرجان الجنادرية.وثمّن وزير الحرس الوطني الدعم الكبير والمساندة الدائمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزـ حفظه الله ـ الذي يحرص ويوجه دائماً لظهور المهرجان بالصورة المشرفة التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية على الوجه الأمثل، وتجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن على أرض الجنادرية التي تسعد باحتضان المشاركين من مختلف مناطق المملكة والوزارات والقطاعات.كما أعلن وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة عن برنامج الافتتاح لمهرجان الجنادرية الذي يتضمن؛ سباق الهجن، حفل أوبريت «تدلل يا وطن» إضافة إلى تكريم الشخصيات الثقافية لهذا العام، تقديراً لريادتهم وجهودهم في خدمة وطنهم.فيما أعلن وزير الحرس الوطني استقبال خادم الحرمين الشريفين لضيوف المهرجان يوم الأحد، وإقامة العرضة السعودية في الصالات الرياضية بطريق الدرعية يوم الثلاثاء بعد القادم.وأشاد وزير الحرس بدور وتعاون وزيري الإعلام والثقافة، كما أعرب عن سعادته بمشاركة جمهورية إندونيسيا كدولة ضيف هذا العام.من جانبه، أعرب المبعوث الخاص للرئيس الإندونيسي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على اختيار جمهورية إندونيسيا كضيف شرف في المهرجان الوطني للتراث والثقافة لهذا العام، منوها بالعلاقة الاستراتيجية والحضارية الوثيقة وعمق الجذور بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه المشاركة ستعزز العلاقات بين المملكة وإندونيسيا. وأوضح وزير الحرس الوطني في إجاباته على أسئلة الإعلاميين، أن المهرجان استحدث بوابات لاستقبال زواره بلغ عددها ست بوابات وذلك من الساعة 11 صباحاً إلى 11 مساءً، لمدة ثلاثة أسابيع، إضافة إلى إطلاق خدمة تحديد موقع السيارة من خلال أيقونة «تطبيق» خصصت لذلك. وتطرق إلى استضافة المملكة سباقات فورمولا إي في محافظة الدرعية، مشيدا بجهود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في استقطاب فعاليات عالمية مختلفة وإقامتها في المملكة، مما يتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030.كما أشار إلى أنّ خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- سيقوم بافتتاح جناحي منطقتي تبوك والجوف، خلال الجولة التي يقوم بها - أيده الله - وضيوف المهرجان على الأجنحة المشاركة في المهرجان.