



.. وهدوء في الطائف

خيم الهدوء على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1439/‏‏1440، بمحافظة الطائف، والمحافظات التابعة لها تعليمياً، بعد أن انتظم أكثر من 120 ألف طالب وطالبة بالمرحلتين المتوسطة والثانوية لادائها وسط متابعة ميدانية من مدير التعليم طلال اللهيبي.



وأكد اللهيبي نجاح سير الاختبارات في يومها الأول، إذ لم تُسجل عوائق أو ملاحظات تعكر صفو الاختبارات، لافتاً إلى أنها اتسمت بالهدوء والانسيابية.من جهة أخرى، قامت متوسطة وثانوية الملعب (بنات) بتسيمة لجان الاختبارات باسم حكّام المملكة، بدءًا من المؤسس الملك عبالعزيز (طيّب الله ثراه)، وأبنائه، حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

انتظم أكثر من 275 ألف طالب وطالبة أمس (الأحد)، في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، في مدارس جدة ورابغ وخليص.وتفقد المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي صباح أمس، سير انطلاقة الاختبارات، واطمأن خلال جولته على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة لأداء الاختبارات داخل القاعات، كما اطلع على آلية تصحيح أوراق الإجابات وتدقيقها وإدخال الدرجات في وقت قياسي، مبديا سعادته بما شاهده من معنويات عالية، وجهود مشكورة، وإجابات تدعو للتفاؤل.وأوضح الثقفي أن جولات القيادات التعليمية بنين وبنات ستستمر على المدارس حتى نهاية الاختبارات، إضافة لوجود المشرفين والمشرفات لتقديم الدعم اللازم لقيادات المدارس، وتذليل الصعوبات -إن وجدت- لزملائهم في الميدان.