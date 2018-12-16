أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مواعيد جدول مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الجاري، إذ تبدأ مباريات دور الـ64 مع أول أيام السنة الميلادية، وتستمر حتى الخامس من شهر يناير.وتنطلق البطولة بمواجهة تجمع البكيرية بالقادسية، والوحدة بنظيره النعيرية، والحجاز مع الباطن، والفيحاء والشهيد.ويلتقي في اليوم الثاني، العربي مع الفتح، والخلود نظيره الحزم، والحائط ضد هجر، والشباب بالساحل، والفيصلي مع عفيف.وفي اليوم الثالث يلعب الجندل مع النصر، والقيصومة مع الغوطة، وأبها مع الجبلين، وضمك مع الأمجاد، والنهضة مع حطين، والجيل مع الكوكب.ويلتقي في اليوم الرابع الجبيل بالاتحاد، والوشم مع السد، والعروبة مع الثقبة، والتعاون مع العدالة، ونجران مع العين، ووج مع المجزل، والصقور مع الشعلة، والغزوة مع جدة، والأخدود مع النجوم.وفي اليوم الأخير يلعب الهلال مع الدرع، والأهلي مع الرياض، والوطني مع الأنصار، والخليج مع المزاحمية، والاتفاق مع الدرعية، والتقدم مع الطائي، والرائد مع عرعر، وأحد مع الشرق.