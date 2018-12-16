قالت وكالة أنباء النظام الإيراني الرسمية اليوم (الأحد)، إن جنرالاً بالحرس الثوري يقود قاعدة عسكرية في منطقة أمنية حساسة بشمال شرق البلاد، توفي اليوم، بعدما أصاب نفسه بالرصاص في رأسه بطريقه الخطأ، أثناء قيامه بتنظيف سلاحه !!.وذكرت الوكالة أن القائد العسكري الراحل هو الجنرال قدرة الله منصوري الذي شارك في الحرب الإيرانية-العراقية خلال ثمانينيات القرن الماضي.ويشهد شرق إيران المتاخم لباكستان وأفغانستان، اشتباكات مع عصابات تهريب المخدرات، كما يعاني جنوب شرق إيران من اضطرابات تقودها جماعات معارضة للنظام.