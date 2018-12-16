زار مساء اليوم (الأحد) وزيرالحرس الوطني الأمير خالد بن عياف مقر منطقة الجوف الجديد بالجنادرية.



وكان في استقبال وزير الحرس الوطني لدى وصوله المقر رئيس وفد الجوف الدكتور نواف الذويبان وعدد من أعضاء الوفد، حيث تجول الأمير خالد بن عياف بمقر المنطقة وبعد إتمامه الجولة بالمقر عبر عن إعجابه بالمقر وأجنحته وتصميمه، موجها شكره لأمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على ما بذلاه من اهتمام بمشاركة الجوف المميزة، متمنياً التوفيق للمشاركين بمهرجان الجنادرية 33.



من جهته وجه رئيس الوفد الشكر لوزير الحرس الوطني على الزيارة وما يجدونه من دعم من المسؤولين بالوزارة، وأكد الذويبان أن مشاركة المنطقة هذة السنة ستكون مميزة بفعاليات ضخمة ومتنوعة.