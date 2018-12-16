أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، اليوم (الأحد)، أن روسيا تبقي وجوداً عسكرياً ضخماً على الحدود مع بلاده، وهي لم تسحب سوى «أقل من 10%» من جنودها منذ وصول التوتر بين البلدين الى أوجه في نوفمبر الماضي.ورداً على سؤال لفرانس برس خلال مؤتمر صحافي خصصه للكلام عن الوجود العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، قال بوروشنكو «إن القسم الأكبر لا يزال هنا، ولم يسحب سوى أقل من 10% من الجنود».وبعد مواجهة بحرية بين البلدين في البحر الاسود في نوفمبر الماضي، اتهم بوروشنكو روسيا بتعزيز قواتها بشكل كبير على الحدود بين البلدين، وتخوف من نشوب «حرب شاملة».وإثر هذه المواجهة اعلنت أوكرانيا قانون الطوارىء لمدة ثلاثين يوماً.