أوضحت وزارة التعليم أن مقرر الفلسفة الذي تعتزم الوزارة في تدريسه في المرحلة الثانوية يعني بمهارات التفكير القائمة على المنهج الفلسفي المعزز للقدرات الذهنية ويشجع على طرح الأسئلة، مشيرة إلى أنه لا علاقة له بما يمس الثوابت الدينية.وأيضاحا للاستفسارات التي وردت للوزارة حول المقرر نشرت وزارة التعليم عبر حسابها في تويتراليوم (الأحد) مقدمة كتاب المعلم وتشرح فيه باختصار ما هية المقرر.وقالت في المقدمة "أن مهارات التفكير الناقد هي طريقة تدريس مثبتة قائمة على الاستفسار والتساؤل حيث يتم تشجيع الطلاب على تولي القيادة ويقوم المدرسون بتسهيل مناقشاتهم، إن مهارات التفكير الناقد قابلة للتطبيق في جميع الفئات العمرية المدرسية من رياض الأطفال إلى المدرسة الثانوية، تعرف الحكمة ومهارات التفكير الناقد بشكل عام بفلسفة الأطفال، ولكنه يعرف أيضا باسم فلسفة الكليات، لتشمل الطلاب الأكبر سنا، وفلسفة المجتمعات، لتشمل العائلات والمجموعات الأخرى خارج البيئة المدرسة المباشرة.كما ذكرت في المقدمة فوائد مهارات التفكير الناقد والتي أظهرت أكثر من 100 بحث ودراسة في جميع أنحاء العالم أن مهارات التفكيرالناقد: يعزز التفكير والتفكير العقلي، ويدعم تقدير القيم وتطوير الفضائل، ويساعد الشباب على أن يصبحو متحدثين ومستمعين بشكل أكثر وضوحا وثقة، ويظهر للشباب كيف يتحدون ويطرحون السؤال باحترام، ويساهم في تحسن مستوى الطلاب في القراءة والكتابة والرياضيات، ويبني مهارات جديدة للمعلمين في التساؤل المفتوح والتعلم القائم على الاستفسار.وأشارت إلى أن البرنامج السعودي في مهارات التفكير الناقد يحقق ثلاثة أهداف رئيسية لبرنامج التحول الوطني في المملكة للإصلاح التربوي ومنها:- تحسين المناهج وطرائق التدريس، فهو يعتمد على بعض أحداث الأفكار والتطورات في مجال التعليم، يتطلب منهجا قائما على الاستفسار حول الأفكار الكبيرة التي تشكل العالم.- من أجل تحسين بيئة التعلم الذي يجلس الطلاب في دائرة، وذلك للتواصل على قدم المساواة وتتوافر أدوات إضافية مثل السوق وشركاء المحادثة والتفكير في مجموعة من 3 طلاب وتعتمد الفلسفة على مجموعة متنوعة من الفرص للحوار البناء.- تحسين قيم الطلاب ومهاراتهم الأٍساسية: فهو يعطي الأولوية لتقديم القيم المشتركة للمجتمعات، ومهارات الفكير الذكيرة للأفراد، ويكون ذلط من خلال ممارسة ومراجعة الصفات الشخصية والاجتماعية والفكرية أو الفضائل التي تجتمع معا لتشكل التعلم الناقد