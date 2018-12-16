أكدت الحكومة اليمنية، أهمية تنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن مشاورات السلام التي عقدت في السويد وإلزام الانقلابيين الحوثيين بتنفيذها.وجدد نائب وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي خلال لقاءه اليوم (الأحد) في مدينة الرياض سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، حرص الحكومة على الاستمرار في الانخراط بايجابية في مساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، بغية تخفيف معاناة اليمنيين التي تسببت بها الميليشيا الحوثية جراء انقلابها على الشرعية، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.