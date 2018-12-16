قام وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف اليوم (الأحد)، بجولة تفقدية لقرية الجنادرية للوقوف على آخر الاستعدادات قبل الافتتاح الرسمي.واستهل الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف جولته التفقدية بزيارة لمقر الدولة الضيف لهذا العام «جمهورية إندونيسيا»، حيث كان في استقباله مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط الدكتور علوي شهاب، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل، حيث استمع وزير الحرس إلى شرح عن مشاركة «جمهورية إندونيسيا» في المهرجان، وما ستقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية، والفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبر عن الثقافة والتراث الإندونيسي.كما تفقد وزير الحرس الوطني منصة سباق الهجن، مطلعًا على التجهيزات النهائية الجارية لحفل الأوبريت «تدلل يا وطن»، بينما قام بزيارة عدد من أجنحة إمارات المناطق المشاركة.