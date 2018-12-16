أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، مرسوماً اتحادياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.وذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم، أنه وفقاً للمرسوم يُعاد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، من الأعضاء التالية أسماؤهم، لمدة أربع سنوات وهم: حارب مسعود حمد الدرمكي رئيساً لمجلس الإدارة، وعبدالرحمن صالح آل صالح نائباً للرئيس، ومبارك راشد خميس المنصوري محافظ المصرف المركزي عضواً، ويونس حاجي الخوري عضواً، وخالد محمد سالم بالعمى عضواً، وخالد أحمد حميد الطاير عضواً، وعلي محمد بخيت المداوي الرميثي عضواً.