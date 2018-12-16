تفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة الشملي بالإنابة أحمد بن فهد السماح اليوم (الأحد) عددا من المدارس في المحافظة بهدف الاطلاع على سير الاختبارات، والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب في أول أيام الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.وكانت مدارس الشملي (بنين، بنات) قد أكملت استعداداتها وأعلنت جاهزيتها لاستقبال 3400 طالب وطالبة في أول أيام الاختبارات وسط تدابير مكثفة ووسط أجواء مناسبة ومحفزة تعزز من تفوق الطلاب والطالبات، وتساعدهم على تجاوز فترة الاختبارات دون أي عوائق تؤثر على تحصيلهم الدراسي.من جهته أكد مدير مكتب التعليم بمحافظة الشملي بالإنابة أحمد بن فهد السماح أن المدارس سوف تشهد متابعة يومية من قبل المشرفين والمشرفات وفق خطة معدة لذلك حتى نهاية الاختبارات، بهدف متابعة سير الاختبارات وتوفير البيئة المثالية للطلاب والطالبات وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.