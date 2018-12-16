يعقد بعد غد (الثلاثاء) اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من فلسطين.وأوضح السفير الفلسطيني المناوب لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، في تصريح اليوم (الأحد)، أن الاجتماع سيناقش الموقف المرتقب لرئيس البرازيل المنتخب بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها، بالإضافة إلى الموقف الأسترالي بشأن موقف مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية حول المكانة القانونية للمدينة المقدسة.وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضًا الحملة العدوانية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية خاصة في مدينة رام الله، مؤكدًا أن فلسطين تسعى من خلال الاجتماع التنسيق مع الاشقاء العرب لاتخاذ قرار يتضمن مواقف عربية عملية للحيلولة دون هذا التحول الخطير للموقف البرازيلي من القضية الفلسطينية ورفض القرار الأسترالي بشأن مدينة القدس المخالف للقانون الدولي وتحديد الدعوة الى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.