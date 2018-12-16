وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم (الأحد)، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين، من شأنها أن تعزز جهود التعاون في قطاع البناء والتشييد، الذي يشكل ثاني أكبر قطاع غير نفطي في المملكة، ويُعد مجال المقاولات جزءا أساسياً منه.ووقع مذكرة التفاهم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في «سابك» المهندس عمر العمودي، والأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين المهندس ثابت بن مبارك آل سويد.وبموجب هذه المذكرة، ستقوم «سابك» بمشاركة خبراتها لتسهم في الجهود الرامية إلى تحسين الممارسات السائدة في قطاع المقاولات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تنفيذ المشاريع الإنشائية بصورة ناجحة وآمنة، وبجودة عالية، ويسهم بذلك في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، كما تدعم المذكرة جهود تبادل المعرفة بين المؤسسات، والمساعدة في تطبيق أفضل الممارسات في مجال المقاولات.وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان: «نفخر بالعمل مع الهيئة السعودية للمقاولين، في سبيل دعم وتوجيه قطاع البناء عبر مشاركة خبراتنا الواسعة في مجال إدارة المشاريع الإنشائية، والمقاولات، والاستدامة، وتأهيل واختيار المقاولين».وأفاد بأن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمقاولين يؤكد أهمية تبادل أفضل الممارسات التي تم تطويرها في مجال المقاولات، عادا هذه الخطوة ستحفز الاقتصاد الوطني والمحتوى المحلي، وتعزز من أداء هذا القطاع الصناعي وتزيد من مستوى الاستفادة من الابتكارات التقنية.يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تتولى تنظيم وتطوير قطاع المقاولات في المملكة وتعد أحد الأطراف المتخصصة المهمة التي تتعامل معها الشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في «سابك» التي تمتلك بدورها خبرة في مشاريع البناء ذات الجودة العالية في مستوى التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والمباني الذكية وحماية البيئة.