​أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية برنامج تحفيز منشآت القطاع الخاص للتحول لشركات مساهمة عامة ترتكز على التقنيات الحديثة والتي من شأنها المحافظة على الموارد الطبيعية.ويشمل هذا البرنامج رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد.، إذ إن للمجلس زيادة المبلغ للعميل عن النسبة المحددة إذا اقتضت المصلحة العامة.كما يشمل البرنامج يشمل المشاريع الزراعية المتخصصة التي يستهدفها الصندوق، والتي تعمل على التقنيات الحديثة التي من شأنها المحافظة على الموارد الطبيعية، والتقليل من استهلاك المياه والطاقة للشركات المساهمة.أما الضمانات، فيتم فيها قبول أصول المشروع كضمان بعد احتساب قيمتها السوقية من خلال الميزانيات المعتمدة، ويتم تقديرها بنسبة 35% كما ورد في لائحة الائتمان وبعد الاطلاع على البرامج التحفيزية الموجودة لدى الجهات الأخرى.